Россия может асимметрично ответить на враждебность Молдавии, заявили в МИД

«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинёва мы вынуждены реагировать. Что ещё с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остаётся догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответ», — заявили газете «Известия» в МИД РФ.