Россия может асимметрично ответить на враждебность Молдавии, заявили в МИД

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Инициативы Кишинева с подачи западных кураторов, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между РФ и Молдавией, получат адекватный, необязательно симметричный ответ, предупредили в МИД РФ.
«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинёва мы вынуждены реагировать. Что ещё с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остаётся догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответ», — заявили газете «Известия» в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипсвязей в 1992 году. Как подчеркнули в МИД РФ, молдавские власти, «судя по всему, не намерены корректировать откровенно враждебный нашей стране курс».
Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и последовательный разрыв торгово-экономических и гуманитарных связей с Россией.