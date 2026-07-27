Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия была гарантом целостности Украины

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные территории. Он добавил, что гарантом целостности Украины была Россия.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные территории. Он добавил, что гарантом целостности Украины была Россия.

«Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли — и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия», — сказал Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота (цитата по «Интерфаксу»).

Как указал президент России, современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе устава ООН, который формировался странами-победителями — СССР, США и Великобританией. По словам Владимира Путина, после развала СССР «весь коллективный Запад вдруг решил, что надо что-то поправить».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше