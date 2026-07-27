Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на заявления мэра города Зохрана Мамдани о возможном исполнении ордера Международного уголовного суда на его арест.
Глава израильского правительства подчеркнул, что не считает подобные угрозы поводом для отказа от поездки. Он отметил, что регулярно посещает сессии Генассамблеи с момента вступления в должность и рассчитывает сохранить эту традицию.
По словам Нетаньяху, единственным фактором, который способен изменить его планы, может стать резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Израиле. Однако на данный момент, как заявил премьер, оснований для отмены визита он не видит.
Ранее сообщалось, что суд в Турции объявил Биньямина Нетаньяху в международный розыск в рамках дела о гуманитарной флотилии «Сумуд».