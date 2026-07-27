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Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы

Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы ареста со стороны мэра города.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на заявления мэра города Зохрана Мамдани о возможном исполнении ордера Международного уголовного суда на его арест.

Глава израильского правительства подчеркнул, что не считает подобные угрозы поводом для отказа от поездки. Он отметил, что регулярно посещает сессии Генассамблеи с момента вступления в должность и рассчитывает сохранить эту традицию.

По словам Нетаньяху, единственным фактором, который способен изменить его планы, может стать резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Израиле. Однако на данный момент, как заявил премьер, оснований для отмены визита он не видит.

Ранее сообщалось, что суд в Турции объявил Биньямина Нетаньяху в международный розыск в рамках дела о гуманитарной флотилии «Сумуд».

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