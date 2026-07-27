ТАСС: ЦАХАЛ задержал 130 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу

24 июля возле израильского форпоста Хават-Гилад недалеко от Наблуса на Западном берегу произошла стычка между еврейскими поселенцами и палестинцами из соседней деревни Тель, закончившаяся стрельбой, что привело к гибели 2 тыс. израильтян и 4 палестинцев. ЦАХАЛ в тот же день начал масштабную антитеррористическую операцию в крупном палестинском городе Наблус на Западном берегу реки Иордан и его окрестностях, сообщил тогда же ТАСС армейский источник. 26 июля представитель ЦАХАЛ заявил ТАСС, что израильские военные готовятся к расширению операции в Наблусе с целью «обнаружения и задержания лиц, причастных к ожесточенным столкновениям между десятками палестинцев и израильских мирных жителей» 24 июля.