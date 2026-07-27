ТАСС: ЦАХАЛ задержал 130 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу

«За минувшие выходные военнослужащие задержали [на Западном берегу Иордана] более 130 разыскиваемых лиц, включая торговцев оружием, боевиков ХАМАС, лиц, причастных к подстрекательству, а также террористов, планировавших совершение терактов. Войска действовали в сотнях локаций по всему Западному берегу и допросили сотни подозреваемых в терроризме», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что «подстрекательство в палестинских социальных сетях» усиливается.
Вместе с тем, по словам источника, «наряду с контртеррористическими операциями, Армия обороны Израиля, израильские полиция, пограничная полиция и Служба общей безопасности работают над предотвращением националистических преступлений». Армия Израиля «осуждает насилие на националистической почве», которое «отвлекает внимание ЦАХАЛ от основной миссии, состоящей в обороне и борьбе с терроризмом», продолжил он. «Миссия заключается в том, чтобы максимально сократить количество подобных инцидентов и привлечь виновных к ответственности после тщательного расследования», — добавил источник.
24 июля возле израильского форпоста Хават-Гилад недалеко от Наблуса на Западном берегу произошла стычка между еврейскими поселенцами и палестинцами из соседней деревни Тель, закончившаяся стрельбой, что привело к гибели 2 тыс. израильтян и 4 палестинцев. ЦАХАЛ в тот же день начал масштабную антитеррористическую операцию в крупном палестинском городе Наблус на Западном берегу реки Иордан и его окрестностях, сообщил тогда же ТАСС армейский источник. 26 июля представитель ЦАХАЛ заявил ТАСС, что израильские военные готовятся к расширению операции в Наблусе с целью «обнаружения и задержания лиц, причастных к ожесточенным столкновениям между десятками палестинцев и израильских мирных жителей» 24 июля.