Дежурные победы Никитина и Кнороз, свержение Ткалич и скандал в прыжках: чем запомнился ЧР по лёгкой атлетике

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом с не самым убедительным результатом, а бегун Владимир Никитин завоевал свои 35-ю и 36-ю награды высшей пробы на национальных первенствах. Противостояние Елены Соколовой и Миланы Садовской в прыжках в длину оказалось омрачено судейским скандалом. Юные Николай Грудковский и Кирилл Анисимов произвели фурор в спринте, а Полина Ткалич сенсационно уступила Анне Садовничевой на 400-метровой дистанции.
18-летние гении на беговой дорожке.
Одними из главных героев прошедшего национального первенства стали два 18-летних спортсмена, доказавших, что будущее российского бега наступило прямо сейчас — несмотря на международную изоляцию.
Первым громко заявил о себе Николай Грудковский из Санкт-Петербурга. На стометровке он буквально «растерзал» соперников, финишировав с результатом 10,16 секунды, а на последних метрах позволил себе замедлиться и победно вскинуть руки. Интересно, что после своего триумфа молодой человек проигнорировал журналистов. Оказалось, тренер запретил ему общаться со СМИ.
Но настоящий фурор Николай произвёл на дистанции 200 метров, показав результат 20,27 секунды. Это был не только его личный рекорд, но и юниорский рекорд России. Однако радость длилась недолго. Судьи аннулировали результат — причина банальна: во время забега он пять раз наступил на внутреннюю разделительную линию между дорожками. В итоге золото обидным образом уплыло к Александру Николаеву из Хабаровского края.
Вторым сенсационным героем стал Кирилл Анисимов из той же возрастной группы. На дистанции 800 метров, негласно носящей имя олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского, 18-летний юниор не просто взял верх — он «разнёс» гораздо более опытных соперников, установив личный рекорд — 1.45,64. Это лучший результат в Европе и пятый в мире среди юниоров.
«Я нормальный, могу разговаривать. Даже не блевал… Вчера я лежал, откисал, даже не мог встать. И тошнило. Сегодня ноги были… попружинистее, можно так сказать. Пёрло», — цитирует Анисимова Telegram-канал «Голый спорт».
А позже он добавил в соцсетях: «Made Russian Track and Field great again» (Российская лёгкая атлетика снова стала великой).
Свержение Ткалич.
Не обошлось без громкой сенсации и у женщин. Причём болельщики наблюдали за окончанием многолетнего доминирования Полины Ткалич на 400-метровке. Рухнуло оно в одночасье.
Семикратная чемпионка России здорово пробежала первые 200 метров и создала комфортный отрыв, но Анна Садовничева на финишной прямой выдала невероятное ускорение и обошла фаворитку, попутно установив личный рекорд — 50,94. Попутно она впервые в карьере выбежала из 51 секунды. Результат Ткалич — 51,16.
Пару недель назад в Брянске на всероссийских соревнованиях Садовничева уже обыгрывала фаворитку. Полина назвала то поражение стечением обстоятельств. Но в Екатеринбурге Анна вновь доказала, что не только не уступает, но на сегодня и превосходит статусную конкурентку.
«Нет слов, один мат в голове».
Борьба кипела не только на дорожках, но и в судейских секторах. Причём там порой было даже жарче — словно сказывался царящий в Екатеринбурге зной.
Самый громкий скандал разгорелся в прыжках в длину. 22-летняя местная спортсменка Милана Садовская сенсационно превзошла легенду — 40-летнюю Елену Соколову, серебряного призёра Олимпиады — 2012. Обе атлетки продемонстрировали одинаковый результат — 6,46 м. Но по второй попытке впереди оставалась Садовская (6,43 против 6,41). Финал был настолько плотным, что всё решали один-два сантиметра. В заключительной никто не улучшил свои показатели, и победу отдали хозяйке сектора по второму лучшему прыжку.
Это категорически не устроило Соколову. Проходя мимо журналистов, она выдала эмоциональный спич.
«У меня нет слов, один мат в голове. Я считаю, что мне неправильно замерили последнюю попытку, и я ничего не могу с этим сделать. Я вижу, что там попытка была больше! А девочке из Екатеринбурга замеряют свои. Может, я ошибаюсь, но в этом уверена. Я 25 лет прыгаю в длину, я чувствую каждый прыжок по нюансам», — посетовала она.
Ветеран настаивала, что её прыжок был как минимум на 6,48−6,50. Сама Милана предпочла не ввязываться в публичную перепалку.
«Впервые слышу! Я этого не видела, прыжки других спортсменок старалась пропускать мимо глаз, уходила, отворачивалась. Все вопросы к судьям», — сказала победительница в интервью «Спорт-Экспресс».
На церемонии награждения Соколова демонстративно сняла медаль и ушла — её лицо говорило красноречивее любых слов.
«Судьи, вы в своём уме».
Недовольство судейством высказывала и одна из лучших шестовичек в мире прямо сейчас — Полина Кнороз. 27-летняя спортсменка показала в Екатеринбурге далеко не лучший свой результат — 4,80 м. Для сравнения: на прошлогоднем национальном первенстве в Казани она взяла 4,86, а месяц назад на Кубке России в Чебоксарах установила личный рекорд — 4,91.
Тем не менее этого хватило, чтобы в очередной, уже пятый раз, стать чемпионкой России. Неидеальное выступление девушка объяснила непростыми погодными условиями.
«Что помешало показать результат выше? Во-первых, здесь жарко, как в аду. Во-вторых, судьи, которые параллельно с моей попыткой на 4,90 м берут и открывают сектор для тройного прыжка… Вопрос: судьи, вы в своём уме? Зачем открывать сектор, если видите, что я вышла на попытку? Конечно, кураж сбился… Спасибо большое, организация — топ!» — сказала Кнороз «СЭ».
Самокритичный Данилов.
Если девушки остались недовольны судейством, то мужчины — преимущественно собственным выступлением. Так, 19-летний Алексей Данилов был крайне самокритичен, несмотря на победу на четырёхсотметровке.
Атлет в прошлом сезоне побил рекорд России на этой дистанции, показав 44,56. Предыдущее достижение держалось ещё с ОИ-1980 и принадлежало Виктору Маркину (44,60). В Екатеринбурге своё достижение он не обновил — финишировал с 44,78 — и в многочисленных комментариях сетовал на собственную несобранность.
«Сам лоханулся, можно было спокойно забирать рекорд. Не понял, почему замедлился на финише, не могу объяснить… Так что ощущения сейчас 50 на 50. На Спартакиаде отдам всё, что у меня есть».
Но повод для радости имеется, ведь для Данилова это первое в карьере золото взрослого национального первенства.
Ещё один рекордсмен страны на 400 м с барьерами — Фёдор Иванов — после финиша тоже был расстроен и огорошил журналистов необычным признанием. Оказывается, он готовился к главному старту без наставника.
«Тренер Татьяна Есипова меня выгнала из группы. Не хочу никого обвинять, тренер и спортсмен работают в связке, это дорога с двусторонним движением. Я уже больше месяца работаю самостоятельно, но по окончании сезона надо этот вопрос решать. Что касается бега — я был готов на большее, оттого так расстроился после финиша», — сказал Иванов в интервью «Чемпионату».
Дежурная победа Никитина и возвращение Моргунова.
Владимир Никитин вновь подтвердил статус «вечного чемпиона». Он оформил золото и на 5000 м, и на 10 000 м, завоевав свои 35-ю и 36-ю награды высшей пробы на летних первенствах страны. На «десятке» он умчал в отрыв с самого старта, обойдя преследователей почти на круг.
«Печально смотреть: 13.40 и 28.30 — выигрываю чемпионат России. Это сильный провал в выносливости. Нет никого», — так он прокомментировал свои результаты.
Серебро на этой дистанции с личным рекордом завоевал бывший лыжник Сергей Шаров, а братья Рыбаковы замкнули тройку. Причём Евгений намеренно замедлился, чтобы помочь Анатолию увести медаль — братская помощь дороже секунд.
Отдельного упоминания заслуживает трогательное возвращение Тимура Моргунова в сектор прыжков с шестом. Вице-чемпион Европы, полтора года назад получивший перелом кости таза, прыгал с укороченного разбега — и всё равно взял бронзу (5,65 м). Для первого старта после такой травмы это почти чудо.
В секторе метания молота Софья Палкина подтвердила статус главной примы и завоевала четвёртое подряд золото ЧР с результатом 73,77.
Атака БПЛА и пауза в турнире.
К спортивным страстям добавилась и внешняя угроза. В предпоследний соревновательный день турнир приостановили. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов на город. Утреннюю сессию прервали на седьмом женском забеге на 200 метров.
«Безопасность всех участников — главный приоритет», — заявили в ВФЛА.
К счастью, пауза оказалась временной, и вечерняя программа всё же состоялась. Но этот эпизод стал мрачным напоминанием о том, что даже спортивные праздники теперь зависят от внешних факторов.
Впрочем, были на турнире и по-настоящему трогательные истории. Например, бегунья Алёна Михайлович приобрела некоторым болельщикам билеты. Как рассказала спортсменка, она опубликовала пост в своём Telegram-канале о готовности оплатить проходки тем, кто напишет ей в комментариях, поскольку не у всех есть возможность сделать это за свой счёт. В итоге она помогла всем отметившимся в комментариях.
«Тысяч 40 потратила, но мне не жалко», — призналась спортсменка.
В целом ЧР-2026 в Екатеринбурге получился похожим на спектакль: здесь было место и неожиданным триумфам, и драмам, и скандалам. Турнир подтвердил, что, несмотря на отстранение от международных стартов, в отдельных дисциплинах королевы спорта зажигаются новые звёзды — такие, как Анисимов, Грудковский, Садовничева, — которые уже бросают вызов более опытным и титулованным коллегам.
Но он же обнажил старые проблемы: судейские ошибки, субъективность, отсутствие конкуренции на длинных дистанциях и зависимость отечественного спорта от форс-мажоров. Главная интрига теперь заключается не только в том, кто победит на следующем старте, но и сможет ли молодая поросль реализовать свой потенциал и быть конкурентоспособной на международной арене, когда Россию туда вернут.