Дежурные победы Никитина и Кнороз, свержение Ткалич и скандал в прыжках: чем запомнился ЧР по лёгкой атлетике

«У меня нет слов, один мат в голове. Я считаю, что мне неправильно замерили последнюю попытку, и я ничего не могу с этим сделать. Я вижу, что там попытка была больше! А девочке из Екатеринбурга замеряют свои. Может, я ошибаюсь, но в этом уверена. Я 25 лет прыгаю в длину, я чувствую каждый прыжок по нюансам», — посетовала она.