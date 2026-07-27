Госдума проведет заключительное заседание восьмого созыва

За пять лет палата последовательно совершенствовала миграционное законодательство — всего в этой сфере принято 32 закона, из них 21 инициирован депутатами. Среди ключевых решений — введение режима высылки, запрет зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка, обязательное тестирование по языку, закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции, а также нормы, обязывающие детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней. Ужесточены требования к доходам мигрантов, введен единый срок медосвидетельствования — 30 дней со дня въезда, а за подделку справок об отсутствии опасных болезней введена уголовная ответственность.