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В МИД России пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Кишинёва

Москва будет реагировать на любые недружественные инициативы молдавских властей, при этом ответ не обязательно будет симметричным.

Источник: RT на русском

Москва будет реагировать на любые недружественные инициативы молдавских властей, при этом ответ не обязательно будет симметричным.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МИД России.

В министерстве подчеркнули, что все меры, принимаемые Кишинёвом по указке западных кураторов, направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией.

«Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — заявили в ведомстве.

Ранее российский посол в стране Олег Озеров заявил RT, что полиция и пограничники Молдавии с подачи Запада незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают и останавливают диптранспорт.