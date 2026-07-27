В МИД России пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Кишинёва

Москва будет реагировать на любые недружественные инициативы молдавских властей, при этом ответ не обязательно будет симметричным.
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МИД России.
В министерстве подчеркнули, что все меры, принимаемые Кишинёвом по указке западных кураторов, направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией.
«Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — заявили в ведомстве.
Ранее российский посол в стране Олег Озеров заявил RT, что полиция и пограничники Молдавии с подачи Запада незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают и останавливают диптранспорт.