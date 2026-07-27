Командир Легион: бойцы 123-й бригады установили рекорд по уничтожению БПЛА ВСУ

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск только в июне сбили рекордные 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины типа DJI Mavic различных модификаций. Об этом рассказал ТАСС командир роты с позывным Легион.
«В прошлом месяце (июнь — прим. ТАСС), мы сбили 140 мавиков, но пока это у нас рекорд», — отметил Легион.
По его словам, в среднем подразделение сбивает в месяц от 100 до 115 дронов ВСУ этого типа.
Ранее Легион сообщал, что ВС РФ нашли способы подавлять новые БПЛА ВСУ типа Hornet. По его словам, сейчас есть успешные результаты принудительной посадки БПЛА.