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Эстонцы встревожены появлением украинских БПЛА, заявили в посольстве России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Источник: © РИА Новости

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — сказал Абилов.

В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

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