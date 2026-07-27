Освобождение Кореи в 1945 году легло в основу дружбы России и КНДР

Эксперт подчеркнул, что именно Красная армия сыграла ключевую роль в разгроме японских войск на территории Кореи. Войска других союзников в боевых действиях там не участвовали. Американские силы высадились на юге полуострова лишь 8 сентября, спустя пять дней после официальной капитуляции Японии.