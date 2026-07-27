Освобождение Кореи в 1945 году легло в основу дружбы России и КНДР

Решающая роль Советского Союза в освобождении Корейского полуострова и последующая помощь в государственном строительстве стали фундаментом отношений Москвы и Пхеньяна, заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.
Об этом Жебин рассказал РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что именно Красная армия сыграла ключевую роль в разгроме японских войск на территории Кореи. Войска других союзников в боевых действиях там не участвовали. Американские силы высадились на юге полуострова лишь 8 сентября, спустя пять дней после официальной капитуляции Японии.
По его словам, советские десантники проявили массовый героизм при освобождении северокорейских портов. Многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Помимо военной победы, Москва внесла огромный вклад в восстановление разрушенной экономики и создание современной системы образования в КНДР.
Жебин также напомнил, что позже, в годы Корейской войны, КНДР при поддержке Советского Союза и Китая сумела отстоять суверенитет перед лицом коалиции из 16 государств во главе с США.
«Мы проливали кровь за освобождение Кореи, помогали создавать независимое государство. Это три краеугольных камня, на которых строятся наши отношения и сегодня», — подчеркнул эксперт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсудили ситуацию на Корейском полуострове.