МИД РФ: Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Молдавии

РФ ответит на все недружественные действия Молдавии. Об этом в воскресенье, 26 июля, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
В дипведомстве отметили, что неизвестно, какие инициативы планирует реализовать Кишинев с подачи западных кураторов, но ясно, что они будут направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Москвой.
— Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, — отметили во внешнеполитическом ведомстве, передают «Известия».
21 июля посла Молдавии в РФ Лилиана Дария вызвали в российский МИД из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Выяснилось, что молдавские полицейские угрожали сотрудникам российского посольства задержанием и применяли к ним силу. Инцидент произошел 19 июля — сотрудники правоохранительных органов остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и сняли с него дипломатические регистрационные знаки.
22 июля генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия несколько лет не платила взносы в единый бюджет СНГ, и при выходе из содружества ей будет выставлен счет по задолженности.