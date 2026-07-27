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МИД РФ: Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Молдавии

РФ ответит на все недружественные действия Молдавии. Об этом в воскресенье, 26 июля, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

РФ ответит на все недружественные действия Молдавии. Об этом в воскресенье, 26 июля, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

В дипведомстве отметили, что неизвестно, какие инициативы планирует реализовать Кишинев с подачи западных кураторов, но ясно, что они будут направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Москвой.

— Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, — отметили во внешнеполитическом ведомстве, передают «Известия».

21 июля посла Молдавии в РФ Лилиана Дария вызвали в российский МИД из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Выяснилось, что молдавские полицейские угрожали сотрудникам российского посольства задержанием и применяли к ним силу. Инцидент произошел 19 июля — сотрудники правоохранительных органов остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и сняли с него дипломатические регистрационные знаки.

22 июля генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия несколько лет не платила взносы в единый бюджет СНГ, и при выходе из содружества ей будет выставлен счет по задолженности.

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