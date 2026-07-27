Нетаньяху приедет в Нью-Йорк вопреки обещанию мэра об аресте

«Я однозначно намерен это сделать (приехать на сессию. — ред.). Я приезжал почти каждый год. Не каждый год, но почти каждый, когда были приняты соответствующие меры безопасности. Да, я намерен приехать в Нью-Йорк», — заявил Нетаньяху.