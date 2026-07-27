Нетаньяху приедет в Нью-Йорк вопреки обещанию мэра об аресте

«Я однозначно намерен это сделать (приехать на сессию. — ред.). Я приезжал почти каждый год. Не каждый год, но почти каждый, когда были приняты соответствующие меры безопасности. Да, я намерен приехать в Нью-Йорк», — заявил Нетаньяху.
Ранее Зохран Мамдани сообщил, что рассматривает возможность ареста израильского премьера во время его визита на Генассамблею ООН. Однако позже он отметил, что после изучения юридических возможностей его команда пришла к выводу, что у городских властей нет полномочий для таких действий.
Начало 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 8 сентября. Общие дебаты на высоком уровне пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 сентября.
Позже президент США Дональд Трамп заявил: «Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки».
Зохран Мамдани известен своей критикой израильского правительства. Он неоднократно называл военную операцию Израиля в секторе Газа «геноцидом», однако израильская сторона отвергает подобные обвинения.
Кроме того, во время своей предвыборной кампании в прошлом году Мамдани заявлял, что в случае избрания отдаст распоряжение полиции арестовать Нетаньяху, который баллотируется на переизбрание в Израиле.