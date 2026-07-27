Офицер Апостол: дороги у Белицкого в ДНР забиты подбитой техникой ВСУ

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Дороги вблизи Белицкого в ДНР забиты подбитой техникой ВСУ, в том числе наземными робототехническими комплексами. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Все дороги забиты техникой. На данный момент очень много НРТК они используют, но мы работаем, предотвращаем, и НРТК не доезжает до переднего края, там 5−10 км», — рассказал начальник разведки.
По данным собеседника агентства, ВСУ используют робототехнические комплексы не только для обеспечения войск, но также для эвакуации раненых.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».