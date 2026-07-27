Офицер Апостол: ВСУ пытаются заводить группы штурмовиков в Белицкое

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские войска предприримают попытки завести в Белицкое в ДНР группы штурмовиков. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.