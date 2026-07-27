Офицер Апостол: ВСУ пытаются заводить группы штурмовиков в Белицкое

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские войска предприримают попытки завести в Белицкое в ДНР группы штурмовиков. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Противник до сих пор не оставляет попыток завода [в Белицкое] мелких штурмовых групп», — рассказал начальник разведки.
Он добавил, что бойцы «Центра» научились оперативно выявлять и пресекать попытки ВСУ войти в город.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».
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