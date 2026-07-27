WSJ: США считают разглашение запасов ракет ПВО угрозой нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что, если СМИ опубликуют обновленные данные о запасах ракет ПВО в США, такая информация может стать угрозой для национальной безопасности страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В Белом доме заявили изданию, что «национальная безопасность оказалась бы под угрозой, если новостные организации раскрыли бы обновленные цифры о расходовании ракет Patriot и THAAD».
25 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США решил отложить активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке. В ходе совещания 24 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что командование может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне. Президент США Дональд Трамп в комментарии газете The Wall Street Journal 26 июля опроверг эту информацию, заявив, что у американских военных боеприпасов «намного больше», чем требуется.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.