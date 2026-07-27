WSJ: США считают разглашение запасов ракет ПВО угрозой нацбезопасности

25 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США решил отложить активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке. В ходе совещания 24 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что командование может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне. Президент США Дональд Трамп в комментарии газете The Wall Street Journal 26 июля опроверг эту информацию, заявив, что у американских военных боеприпасов «намного больше», чем требуется.