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Жители Эстонии сильно встревожены украинскими БПЛА

Сильную тревогу в эстонском обществе вызывает нахождение в воздушном пространстве страны украинских дронов, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Сильную тревогу в эстонском обществе вызывает нахождение в воздушном пространстве страны украинских дронов, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, подобные инциденты уже сказываются на повседневной жизни граждан.

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — приводит агентство слова Абилова.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что Латвия и другие прибалтийские государства предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России.

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