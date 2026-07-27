МИД: Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Кишинёва

До этого МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и заявил ему протест в связи с нарушениями Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях. Особо была отмечена недопустимость применения силы и запугивания в отношении сотрудников дипломатических представительств.