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МИД: Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Кишинёва

В МИД РФ отреагировали на недружественные инициативы Кишинева.

Источник: Комсомольская правда

Москва ответит на все враждебные инициативы Молдавии адекватно, но необязательно симметрично. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИД.

«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать… Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной», — говорится в сообщении.

Днем ранее МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию. В ведомстве отметили, что Кишинев усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России.

До этого МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и заявил ему протест в связи с нарушениями Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях. Особо была отмечена недопустимость применения силы и запугивания в отношении сотрудников дипломатических представительств.

Однако позднее Кишинев фактически проигнорировал конкретные обвинения в нарушении Венской конвенции, отделавшись дежурными фразами о «соблюдении международного права».