МИД: Москва даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Кишинёва

Москва ответит на все враждебные инициативы Молдавии адекватно, но необязательно симметрично. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИД.
«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать… Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной», — говорится в сообщении.
Днем ранее МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию. В ведомстве отметили, что Кишинев усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России.
До этого МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и заявил ему протест в связи с нарушениями Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях. Особо была отмечена недопустимость применения силы и запугивания в отношении сотрудников дипломатических представительств.
Однако позднее Кишинев фактически проигнорировал конкретные обвинения в нарушении Венской конвенции, отделавшись дежурными фразами о «соблюдении международного права».