Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможности возвращения Федорова

Зеленский повторил, что видит корень проблемы в конфликте Федорова и бывшего главнокомандующего вооруженными силами Александром Сырским, который был отправлен в отставку на момент записи интервью. «Именно поэтому, при всем уважении к Сырскому и при всем уважении к Федорову, они должны работать вместе. В противном случае они не смогут посылать правильные сигналы армии, нашей команде и нашим партнерам. Для меня очень важно, чтобы они приняли решение работать вместе и продолжили это сотрудничество. Я считаю, что это было бы очень хорошо, но все зависит от их выбора. Вот на каком этапе мы сейчас находимся», — утверждал Зеленский.