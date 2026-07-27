Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможности возвращения Федорова

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.
Зеленский повторил, что видит корень проблемы в конфликте Федорова и бывшего главнокомандующего вооруженными силами Александром Сырским, который был отправлен в отставку на момент записи интервью. «Именно поэтому, при всем уважении к Сырскому и при всем уважении к Федорову, они должны работать вместе. В противном случае они не смогут посылать правильные сигналы армии, нашей команде и нашим партнерам. Для меня очень важно, чтобы они приняли решение работать вместе и продолжили это сотрудничество. Я считаю, что это было бы очень хорошо, но все зависит от их выбора. Вот на каком этапе мы сейчас находимся», — утверждал Зеленский.
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным потокам. Кроме того, Федоров в последнее время обрел значительный политический вес, а Зеленский не терпит соперников.
16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако «картонный майдан» продолжается, участники по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.