В самолётах введут показ фильмов с субтитрами и тифлокомментариями

Российские авиаперевозчики будут обязаны показывать на борту часть фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для инвалидов по слуху и зрению.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив приказ Минтранса России. Требование вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Согласно документу, часть кинопоказа на борту должна иметь субтитры для пассажиров, которые плохо слышат, и тифлокомментарии на русском языке для тех, у кого есть проблемы со зрением.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступают в силу и другие новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. Теперь места в самолёте можно будет бесплатно бронировать уже на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, ему гарантировано место рядом без дополнительной платы.
Ранее сообщалось, что российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медпунктами по единому стандарту, помощь в них смогут получить пассажиры, сотрудники, а также встречающие и провожающие.