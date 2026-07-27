В самолётах введут показ фильмов с субтитрами и тифлокомментариями

Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступают в силу и другие новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. Теперь места в самолёте можно будет бесплатно бронировать уже на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, ему гарантировано место рядом без дополнительной платы.