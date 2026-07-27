Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно число выходных дней в 2027 году

Юрист Петкилев сообщил, что россиян в 2027 году ждет 118 выходных дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиян при пятидневном графике работы в 2027 году ждет 118 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», — сказал Петкилев.

Он уточнил, что предварительное число выходных дней в 2027 году содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом.

По словам эксперта, документ будет окончательно утвержден осенью, поэтому пока эти данные носят предварительный характер. При этом Петкилев отметил, что существенных изменений в проекте не ожидается.