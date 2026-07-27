Стало известно число выходных дней в 2027 году

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиян при пятидневном графике работы в 2027 году ждет 118 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», — сказал Петкилев.
Он уточнил, что предварительное число выходных дней в 2027 году содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом.
По словам эксперта, документ будет окончательно утвержден осенью, поэтому пока эти данные носят предварительный характер. При этом Петкилев отметил, что существенных изменений в проекте не ожидается.