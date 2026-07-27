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«Большой сюрприз». В США раскрыли, что случилось с наемниками на Украине

Аналитик Джонсон: наемники, воюющие за Украину, несут огромные потери.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Сегодня на Украине присутствует военизированное подразделение ЦРУ. Также есть и группа наемников. Но сейчас их силы не так велики, как раньше. А самый большой сюрприз на фронте на самом деле преподносят наемники из Колумбии и Бразилии, где очень активно ведется вербовка. Эти парни несут огромные потери», — отметил он.

По словам Джонсона, армия Украины — с наемниками или без — обречена на поражение.

«Для украинских военных нет реального пути продвижения вперед. Знаете, нельзя просто схватить кого-то, бросить в бой и ожидать, что он будет хоть сколько-нибудь эффективен в бою. Но именно это делает Украина. То, что мы сейчас наблюдаем, это просто медленная смерть украинской стороны», — добавил эксперт.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

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