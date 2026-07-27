«Большой сюрприз». В США раскрыли, что случилось с наемниками на Украине

«Сегодня на Украине присутствует военизированное подразделение ЦРУ. Также есть и группа наемников. Но сейчас их силы не так велики, как раньше. А самый большой сюрприз на фронте на самом деле преподносят наемники из Колумбии и Бразилии, где очень активно ведется вербовка. Эти парни несут огромные потери», — отметил он.