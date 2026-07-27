Жительница Камчатки зарегистрировала в двух квартирах 74 иностранца

П. -КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Петропавловска-Камчатского раскрыли схему фиктивной миграционной регистрации, организованную 51-летней местной жительницей, которая поставила на учет в своих квартирах 74 иностранных гражданина.
«На Камчатке полицейские выявили женщину, которая фиктивно поставила на учет 74 иностранца», — сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
По данным оперативников, регистрация приезжих из ближнего зарубежья велась с января по май в двух жилых помещениях. Фактическое вселение и проживание иностранцев не обеспечивались, площадь квартир объективно не позволяла разместить такое количество людей. За услуги женщина ежемесячно получала по 1,5 тысячи рублей с каждого мигранта.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.