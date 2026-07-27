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Цена нефти Brent падает после приостановки ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть резко пошли вниз на открытии торгов, сорт Brent подешевел до $86,8 за баррель.

Источник: RT на русском

Мировые цены на нефть резко пошли вниз на открытии торгов, сорт Brent подешевел до $86,8 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов 27 июля.

Как следует из динамики котировок, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась до $86,8 за баррель. Это на 5,24% ниже уровня предыдущего закрытия.

Сентябрьские фьючерсы на WTI по состоянию на 01:11 мск снижались на 0,5%, до $84,7 за баррель.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что конфликт между Ираном и США может затянуться на несколько месяцев.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта с Ираном.

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