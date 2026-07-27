Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

В аэропорту «Чкалов» ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Нижний Новгород (“Чкалов”) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.