Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пытаются экстренно стабилизировать энергосистемы 17 штатов

Минэнерго США распорядилось стабилизировать энергосистемы 17 штатов из-за жары.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Министерство энергетики США распорядилось в воскресенье об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов, чтобы не допустить отключения электроэнергии в условиях сильной жары.

«Минэнерго выпустило чрезвычайное распоряжение с целью обеспечить электроэнергией американских потребителей в 17 штатах в связи с экстренной ситуацией из-за жары», — говорится в заявлении.

Компании Southwest Power Pool (SPP), одной из крупнейших электроэнергетических компаний на Западе США, дано распоряжение в случае необходимости задействовать определенные мощности для поддержания надежной работы энергосистемы.

Подчеркивается, что данное предупреждение было выпущено по запросу SPP.

«По оценкам минэнерго, в стране доступно более 35 гигаватт (ГВт) неиспользуемых резервных генерирующих мощностей», — отмечается в заявлении.

Там также указывается, что данное распоряжение действует до 3 августа.

По данным портала PowerOutages.us, сейчас без света по всей стране находятся чуть более 61,5 тысячи потребителей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше