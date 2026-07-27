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Оппозиция в Греции требует не передавать Украине ПВО

Лидер партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос назвал неприемлемой для республики передачу Киеву этих систем.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Оппозиционная парламентская партия «Греческое решение» обратилась к правительству страны с просьбой не допустить передачи Украине систем ПВО. Об этом «Известиям» сообщил лидер партии Кириакос Велопулос.

«Мы полностью осведомлены о том, что украинская сторона требует от Греции дополнительные системы ПВО. Мы сделаем все необходимое внутри парламента и за его пределами, чтобы предотвратить дальнейшую передачу греческих материалов военного назначения», — отметил политик.

Велопулос подчеркнул, что передача Киеву систем ПВО неприемлема и опасна для национальной безопасности Греции.

Ранее греческая газета Kathimerini сообщила о том, что Украина, а также партнеры по НАТО и ЕС требуют от Афин передать Киеву часть батарей из 6 ЗРК Patriot и до 200 ракет PAC-2.

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