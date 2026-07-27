Оппозиция в Греции требует не передавать Украине ПВО

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Оппозиционная парламентская партия «Греческое решение» обратилась к правительству страны с просьбой не допустить передачи Украине систем ПВО. Об этом «Известиям» сообщил лидер партии Кириакос Велопулос.
«Мы полностью осведомлены о том, что украинская сторона требует от Греции дополнительные системы ПВО. Мы сделаем все необходимое внутри парламента и за его пределами, чтобы предотвратить дальнейшую передачу греческих материалов военного назначения», — отметил политик.
Велопулос подчеркнул, что передача Киеву систем ПВО неприемлема и опасна для национальной безопасности Греции.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше