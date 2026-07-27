КНДР осудила заявление главы форума АСЕАН о денуклеаризации страны

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. КНДР решительно осуждает заявление председателя состоявшегося в июле форума АСЕАН из-за упоминания в нем вопроса денуклеаризации страны, заявила заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.
В своем заявлении председатель форума АСЕАН, министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро упомянула «международные усилия для осуществления полной денуклеаризации Корейского полуострова».
«Выражаю серьезное недовольство откровенно враждебной позицией форума, который игнорировал Конституцию КНДР», — заявила Ким Е Чжон, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Е Чжон подчеркнула, что идея денуклеаризации потеряла смысл в концептуальном и практическом отношении на фоне обстановки в регионе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не присоединяется к призывам обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова в свете давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику.