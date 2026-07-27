Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak

Как отмечается, передача прав на Stone Cloak, «позволит наладить производство этой технологии в промышленных масштабах». Средства радиоэлектронного подавления имеют размеры планшетного компьютера и предназначены для того, чтобы затруднить обнаружение беспилотников, на которых они установлены. Минобороны Великобритании уже передало украинским военным тысячи таких устройств.