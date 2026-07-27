Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak

Канцелярия премьера королевства утверждает, что об этом шаге объявят 27 июля на британской военно-морской базе во время визита Владимира Зеленского.

ЛОНДОН, 27 июля /ТАСС/. Великобритания передаст Украине права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе новой британской системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма.

По ее информации, об этом шаге будет объявлено 27 июля на британской военно-морской базе во время визита Владимира Зеленского.

Как отмечается, передача прав на Stone Cloak, «позволит наладить производство этой технологии в промышленных масштабах». Средства радиоэлектронного подавления имеют размеры планшетного компьютера и предназначены для того, чтобы затруднить обнаружение беспилотников, на которых они установлены. Минобороны Великобритании уже передало украинским военным тысячи таких устройств.

Ранее в разговоре с корреспондентом ТАСС член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф заявил, что приверженность поддержке Украины сохранится у нового правительства Великобритании, несмотря на то что среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме «крайне невелик».

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше