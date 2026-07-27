Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, пострадали 12 человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При массированной атаке ВСУ на Белгород получили ранения 12 человек, включая двое несовершеннолетних, сообщил региональный оперштаб.
«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в публикации на платформе «Макс».
Уточняется, что налет дронов привел к разрушению частного дома и повреждению нескольких многоэтажек. Также произошло возгорание в нескольких квартирах и в более 15 припаркованных автомобилях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.