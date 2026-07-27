Беженка из Латвии рассказала, на что хватает средней зарплаты в Европе

«Из-за пандемии ковида, а потом санкций против России жизнь в Европе стала очень дорогой. Даже если человеку повезло и он зарабатывает ту самую среднюю зарплату от 550 евро в месяц, то он должен тратить все деньги на овощи, молочные продукты, газ, электричество и отопление», — рассказала она.