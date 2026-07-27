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Беженка из Латвии рассказала, на что хватает средней зарплаты в Европе

Беженка Елизавета: средней зарплаты в Европе хватает лишь на овощи и коммуналку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средней зарплаты в Европе хватает только на оплату овощей и коммунальных услуг, сообщила РИА Новости беженка из Латвии Елизавета.

«Из-за пандемии ковида, а потом санкций против России жизнь в Европе стала очень дорогой. Даже если человеку повезло и он зарабатывает ту самую среднюю зарплату от 550 евро в месяц, то он должен тратить все деньги на овощи, молочные продукты, газ, электричество и отопление», — рассказала она.

При этом несмотря на официальное право работать в любой стране Евросоюза на деле уроженцы Латвии сталкиваются со множеством ограничений, добавила беженка.

«Из-за большого потока мигрантов многие большие европейские страны ужесточают условия для устройства на работу, и, несмотря на европейский паспорт, бюрократия никуда не пропадает, а также встречается очень много работы с плохими условиями труда и низкой зарплатой», — пояснила Елизавета.

Она также посетовала, что высокие цены на продукты в Европе не гарантируют их качество и натуральность.

«Действительно, много лет назад можно было говорить о той же немецкой обуви хорошего качества. Но прошло время, производства переехали в другие страны, и качество упало, а высокая цена осталась», — поделилась собеседница агентства.

На прошлой неделе Елизавета сообщила РИА Новости, что переехала из Риги в Псков в 2025 году из-за разгула русофобии в Прибалтике.

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