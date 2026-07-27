Командир Легион: в ВС РФ разрабатывают дрон для поднятия сбитых БПЛА ВСУ

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск разрабатывают собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поднятия сбитых дронов Вооруженных сил Украины с целью дальнейшего их использования против ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир роты с позывным Легион.
«Мы сейчас работаем над производством определенного дрона, который будет заниматься непосредственно подъемом уже упавших дронов [ВСУ]. В настоящее время сейчас наши военнослужащие ходят ногами. Мы отмечаем места на карте, где сбиваются дроны. После чего наши военнослужащие приходят эти дроны забирают. Проверяют его работоспособность, что поражено, какая часть требует замены, какая часть требует обслуживания. После чего все обслуживается здесь, тестируется, проверяется и потом отправляется на линию боевого соприкосновения», — рассказал Легион.