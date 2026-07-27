Командир Легион: в ВС РФ разрабатывают дрон для поднятия сбитых БПЛА ВСУ

«Мы сейчас работаем над производством определенного дрона, который будет заниматься непосредственно подъемом уже упавших дронов [ВСУ]. В настоящее время сейчас наши военнослужащие ходят ногами. Мы отмечаем места на карте, где сбиваются дроны. После чего наши военнослужащие приходят эти дроны забирают. Проверяют его работоспособность, что поражено, какая часть требует замены, какая часть требует обслуживания. После чего все обслуживается здесь, тестируется, проверяется и потом отправляется на линию боевого соприкосновения», — рассказал Легион.