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Три четверти опрошенных поляков плохо относятся к Зеленскому

По данным исследования центра United Surveys, 16,9% респондентов дали позитивную оценку Владимиру Зеленскому.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Не менее 75% поляков негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу газеты Rzeczpospolita.

По ее данным, отрицательную оценку Зеленскому дали 75,8% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 16,9% респондентов, а 7,3% участников опроса не имеют мнения по этому поводу. Исследование проводилось с 10 по 12 июля по телефону и в интернете, в нем приняли участие 1 тыс. жителей республики.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

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