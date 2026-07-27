Три четверти опрошенных поляков плохо относятся к Зеленскому

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Не менее 75% поляков негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу газеты Rzeczpospolita.
По ее данным, отрицательную оценку Зеленскому дали 75,8% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 16,9% респондентов, а 7,3% участников опроса не имеют мнения по этому поводу. Исследование проводилось с 10 по 12 июля по телефону и в интернете, в нем приняли участие 1 тыс. жителей республики.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла.