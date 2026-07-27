Три четверти опрошенных поляков плохо относятся к Зеленскому

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла.