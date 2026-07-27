В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в нескольких квартирах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ в Белгороде произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.
«В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей — пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».
«Частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД», — сообщает оперштаб.
Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.Читать дальше