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В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в нескольких квартирах

В Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнули пожары в многоквартирном доме.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ в Белгороде произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.

«В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей — пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

«Частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД», — сообщает оперштаб.

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