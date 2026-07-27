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МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры

США и Иран продолжают вести переговоры через посредников, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи в интервью австрийскому телеканалу ORF.

США и Иран продолжают вести переговоры через посредников, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Посредники выполняют свою работу, и это часть их ответственности; но для нас, поскольку наша страна находится под бомбардировками и нападениями, основное внимание уделяется защите Ирана», — сказал господин Багаи (цитата по IRNA).

Представитель МИД отметил, что защита Ирана — общая цель как дипломатов страны, так и вооруженных сил. «Поэтому мы не боимся переговоров. Но переговоров в истинном смысле этого слова, а не переговоров, направленных на диктат или навязывание требований», — добавил он.

Накануне вооруженные силы США остановили удары по Ормузскому проливу, назвав продолжение атак неэффективным. По информации The New York Times, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за нехватки средств ПВО. До этого режим прекращения огня между США и Ираном был установлен 18 июня и прервался 8 июля.

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