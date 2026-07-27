МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры

Представитель МИД отметил, что защита Ирана — общая цель как дипломатов страны, так и вооруженных сил. «Поэтому мы не боимся переговоров. Но переговоров в истинном смысле этого слова, а не переговоров, направленных на диктат или навязывание требований», — добавил он.