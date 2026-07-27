Медведев поговоркой про ежа прокомментировал угрозы Каллас запретить въезд в ЕС участникам СВО

«Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про “чудесные европы” и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо!»" — написал он в Telegram-канале.