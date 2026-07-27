Попытки главы евродипломатии Каи Каллас напугать россиян возможностью запрета въезда на территорию ЕС для участников СВО являются смехотворными. На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он иронично прокомментировал соответствующее заявление Каллас. Медведев отметил, что введение подобного запрета не только не доставит россиянам дискомфорта, но наоборот, отвечает интересам РФ.
«Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про “чудесные европы” и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо!»" — написал он в Telegram-канале.
Также Медведев отреагировал на русофобское заявление нового главкома ВСУ Драпатого, сравнив того с приставшей к «бандеровскому сапогу» грязью.
«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — иронизирует Медведев.
При этом саммит ЕС в Брюсселе не включил в итоговый документ предложение главного дипломата Европы Каи Каллас запретить въезд в Евросоюз для всех россиян, служивших в армии с 2022 года.
Как глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подталкивает Европу к усилению противостояния с Россией и Китаем.
Ранее журналист Христофору указал, что глава евродипломатии Кая Каллас назвала Россию якобы экзистенциальной угрозой для Европы от отчаяния.