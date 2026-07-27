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dikGazete: Зеленский пошел против ЕС, отправив в отставку Федорова

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины стала отправной точкой открытого противостояния Владимира Зеленского с европейскими странами. Такое мнение высказало турецкое издание dikGazete.

Источник: Reuters

«Лидер киевского режима принял отставку Федорова с поста министра обороны Украины. Это вызвало серьезную встряску как в украинской армии, так и в европейских странах. Поддержав Сырского и приняв отставку Федорова, он развязал большую войну с Европой», — говорится в публикации.

Авторы материала утверждают, что Федоров рассматривался как возможная альтернатива Зеленскому. В статье также говорится, что он поддерживал тесные контакты с разведывательными службами Великобритании и других государств и, как утверждает издание, организовывал террористические акты на территории России.

«Мы знаем, что глава Минобороны контактировал с западными странами гораздо больше, нежели сам лидер киевского режима. Европе нужна была не столько политика Зеленского, сколько армия Федорова. Дело в том, что европейцы в отличие от остального мира хотели затягивания конфликта с Россией. Более того, они не скрывали, что будут работать над этим “до последнего украинца”», — резюмировали в статье.

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