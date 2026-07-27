Боец Апостол: ВСУ удерживают Доброполье, боясь угрозы Славянску и Краматорску

«Они переживают все-таки за Краматорско-Славянскую агломерацию. Обойдя здесь, скажем так, наши войска могут выйти на оперативный простор — обойти с запада. Если мы их [Доброполье и окрестности] возьмем под контроль, то вроде мы на другом направлении, но может повлиять на общую обстановку в Краматорске и Славянске», — рассказал начальник разведки.