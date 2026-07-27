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Боец Апостол: ВСУ удерживают Доброполье, боясь угрозы Славянску и Краматорску

Военный подчеркнул, что переход населенного пункта под контроль ВС РФ будет означать охват Краматорско-Славянской агломерации.

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские войска пытаются удержать Доброполье и окрестности из-за риска допустить охват с западного фланга Краматорско-Славянской агломерации. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Они переживают все-таки за Краматорско-Славянскую агломерацию. Обойдя здесь, скажем так, наши войска могут выйти на оперативный простор — обойти с запада. Если мы их [Доброполье и окрестности] возьмем под контроль, то вроде мы на другом направлении, но может повлиять на общую обстановку в Краматорске и Славянске», — рассказал начальник разведки.

Он пояснил, что, фактически, район Доброполья является западным флангом Краматорско-Славянской агломерации. Его переход под контроль ВС РФ будет означать охват этих населенных пунктов.

Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что оборону в Белицком удерживали боевики группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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