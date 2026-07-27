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В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения

В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация.

«Аэропорт Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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