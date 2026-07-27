Боец Апостол: диверсанты из полка «Рысь» пытались войти в Белицкое в форме РФ

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские диверсанты из числа боевиков полка «Рысь» в российской форме пытались проникнуть на территорию Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Для усиления решения каких-то штурмовых задач привлекались подразделения 25 отдельного штурмового полка [Рысь]. Противник использовал нашу форму [в попытке проникнуть в Белицкое]. Бдительность наших бойцов [помогла], все диверсионные разведывательные группы были уничтожены», — рассказал начальник разведки.
По его словам, о намерениях боевиков российские разведчики знали заранее, и дали им возможность подойти ближе.
Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что командование 51-й общевойсковой армии ВС РФ в составе группировки войск «Центр» задействовало для освобождения Белицкого в ДНР батальон спецназа и две бригады.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».