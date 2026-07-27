Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Апостол: диверсанты из полка «Рысь» пытались войти в Белицкое в форме РФ

О намерениях боевиков российские разведчики знали заранее, рассказал военный.

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские диверсанты из числа боевиков полка «Рысь» в российской форме пытались проникнуть на территорию Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Для усиления решения каких-то штурмовых задач привлекались подразделения 25 отдельного штурмового полка [Рысь]. Противник использовал нашу форму [в попытке проникнуть в Белицкое]. Бдительность наших бойцов [помогла], все диверсионные разведывательные группы были уничтожены», — рассказал начальник разведки.

По его словам, о намерениях боевиков российские разведчики знали заранее, и дали им возможность подойти ближе.

Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что командование 51-й общевойсковой армии ВС РФ в составе группировки войск «Центр» задействовало для освобождения Белицкого в ДНР батальон спецназа и две бригады.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше