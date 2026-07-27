Массированная атака дронов на Белгород привела к ранению 12 жителей

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, среди которых двое детей.
Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
По данным оперштаба, одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, медицинскую помощь оказали на месте. Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой доставили в больницы.
В городе зафиксированы множественные возгорания. Пожарные расчёты ликвидировали очаги огня в нескольких квартирах многоквартирного дома и потушили более 15 припаркованных автомобилей.
Кроме того, частично разрушен один частный дом, повреждения получили несколько многоквартирных зданий. Информация о других последствиях в настоящий момент уточняется.
Ранее сообщалось, что три сотрудника скорой помощи получили ранения при ударе украинского БПЛА по автомобилю скорой медицинской помощи.