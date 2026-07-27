Президент Сирии заявил о новом этапе отношений с Россией

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года отношения с Россией вступили в новый этап. По его словам, стороны стремятся восстановить полноценное сотрудничество, опираясь на многолетние связи и взаимные интересы.
Сирийский лидер в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что в настоящее время ведется работа по корректировке двустороннего курса, чтобы вернуть взаимодействие между странами в стабильное русло. Он подчеркнул важность сохранения партнерских отношений.
Говоря о российском военном присутствии в Сирии, аш-Шараа заявил, что консультации по вопросу дальнейшей судьбы российских военных баз продолжаются. По его словам, окончательных договоренностей по этой теме пока не достигнуто.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что тема военных баз России в Сирии была включена в повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.