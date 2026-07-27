Президент Сирии заявил о новом этапе отношений с Россией

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года отношения с Россией вступили в новый этап. По его словам, стороны стремятся восстановить полноценное сотрудничество, опираясь на многолетние связи и взаимные интересы.