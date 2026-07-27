Музаев подтвердил проведение ЕГЭ в 2027 году

Единый государственный экзамен в 2027 году состоится, отмены аттестации не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как подчеркнул Музаев, о серьёзных изменениях в экзамене школьников предупреждают заблаговременно, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через два года.
«Конечно, ЕГЭ-2027 состоится», — сказал глава ведомства.
Ранее эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования Марина Май предостерегла родителей от подготовки детей к ЕГЭ с первого класса.