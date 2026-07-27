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Песков заявил о дуализме позиции США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинского конфликта.

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело», — сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

С другой стороны, как добавил пресс-секретарь, США искренне заявляют о готовности помочь Москве и Киеву выйти на мирное урегулирование конфликта. «В этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого», — уточнил Дмитрий Песков.

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