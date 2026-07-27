Песков заявил о дуализме позиции США по Украине

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело», — сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).