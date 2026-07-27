МИД РФ пообещал ответить на любые недружественные инициативы Молдавии

Россия на любые недружественные инициативы Молдавии даст адекватный, хотя не обязательно симметричный ответ, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинёва мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться», — подчеркнули в ведомстве, которое цитируют «Известия».
В МИД обратили внимание, что все шаги, которые делаются сейчас Молдавией, направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией. Подчёркивается, что отношения двух стран в настоящий момент «находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году».
В министерстве констатировали, что молдавские власти, похоже, не собираются отказываться от откровенно враждебного политического курса, который проводится по отношению к РФ.
Напомним, 21 июля в МИД России вызывали посла Молдавии Лилиана Дарию. Такое решение было принято вследствие грубого нарушения Кишинёвом Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дипломату выразили решительный протест из-за двух случаев, связанных с сотрудниками и транспортом посольства России в Молдавии.
В Министерстве иностранных дел РФ также сообщили, что сотрудники молдавских правоохранительных органов применили физическую силу к работникам диппредставительства и выдвинули им угрозы задержания.