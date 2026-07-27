МИД РФ пообещал ответить на любые недружественные инициативы Молдавии

В МИД обратили внимание, что все шаги, которые делаются сейчас Молдавией, направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией. Подчёркивается, что отношения двух стран в настоящий момент «находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году».