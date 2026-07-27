Офицер Апостол: пытавшихся проникнуть в Белицкое диверсантов ВСУ взяли в плен

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Двое украинских диверсантов взяты в плен у Белицкого при попытке войти в город, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Все диверсионно-разведывательные группы были уничтожены и из состава этих групп два человека находятся у нас, скажем так, в плену», — сообщил начальник разведки.
Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что украинские диверсанты из числа боевиков полка «Рысь» в российской форме пытались проникнуть на территорию Белицкого.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».