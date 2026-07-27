Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер Апостол: пытавшихся проникнуть в Белицкое диверсантов ВСУ взяли в плен

Бойцы РФ уничтожили все диверсионно-разведывательные группы и захватили двоих человек, уточнил военнослужащий.

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Двое украинских диверсантов взяты в плен у Белицкого при попытке войти в город, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Все диверсионно-разведывательные группы были уничтожены и из состава этих групп два человека находятся у нас, скажем так, в плену», — сообщил начальник разведки.

Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что украинские диверсанты из числа боевиков полка «Рысь» в российской форме пытались проникнуть на территорию Белицкого.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше