Боец Апостол сообщил о концентрации элитных подразделений ВСУ у Доброполья

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Украинские войска концентрируют элитные подразделения из числа боевиков группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины на добропольском направлении в попытке замедлить продвижение ВС РФ к Днепропетровской области. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«После Белицкого следующий крупнонаселенный пункт — это Доброполье. После Доброполья до границы с Днепропетровской областью сильных населенных пунктов с опорой на том, где можно держать оборону, [у ВСУ] уже нет, и местность переходит в равнинную. Их преимущество по беспилотным системам и так далее сводится, грубо говоря, на ноль», — рассказал начальник разведки.
По его словам, это позволит российским войскам продвигаться на этом участке фронта, а также уверенно работать беспилотниками.
Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что оборону в Белицком удерживали боевики группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».