Боец Апостол сообщил о концентрации элитных подразделений ВСУ у Доброполья

«После Белицкого следующий крупнонаселенный пункт — это Доброполье. После Доброполья до границы с Днепропетровской областью сильных населенных пунктов с опорой на том, где можно держать оборону, [у ВСУ] уже нет, и местность переходит в равнинную. Их преимущество по беспилотным системам и так далее сводится, грубо говоря, на ноль», — рассказал начальник разведки.