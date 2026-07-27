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Боец Апостол сообщил о концентрации элитных подразделений ВСУ у Доброполья

Военный отметил, что за счет этих сил противник хочет замедлить продвижение ВС РФ к Днепропетровской области.

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Украинские войска концентрируют элитные подразделения из числа боевиков группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины на добропольском направлении в попытке замедлить продвижение ВС РФ к Днепропетровской области. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«После Белицкого следующий крупнонаселенный пункт — это Доброполье. После Доброполья до границы с Днепропетровской областью сильных населенных пунктов с опорой на том, где можно держать оборону, [у ВСУ] уже нет, и местность переходит в равнинную. Их преимущество по беспилотным системам и так далее сводится, грубо говоря, на ноль», — рассказал начальник разведки.

По его словам, это позволит российским войскам продвигаться на этом участке фронта, а также уверенно работать беспилотниками.

Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что оборону в Белицком удерживали боевики группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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