В Батмане застрелили главу районного отделения правящей партии Турции

Инцидент произошёл в районе Гюнейкент города Батман. Неизвестные открыли огонь по Мехмету Диреку, возглавлявшему отделение Партии справедливости и развития, а также по его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте.