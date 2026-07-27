В Батмане застрелили главу районного отделения правящей партии Турции

Трое человек, включая руководителя местной ячейки правящей партии Турции, были убиты в результате вооружённого нападения на кладбище.
Об этом сообщила газета Cumhuriyet.
Инцидент произошёл в районе Гюнейкент города Батман. Неизвестные открыли огонь по Мехмету Диреку, возглавлявшему отделение Партии справедливости и развития, а также по его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте.
Полиция немедленно оцепила место происшествия, перекрыв вход и выход с территории кладбища. Правоохранительные органы начали масштабную операцию по розыску нападавших.
«Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру», — передаёт издание.
Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут, по которому скрылись преступники. Официальной информации о мотивах нападения пока не поступало.