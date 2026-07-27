Командир Легион: число обрывов оптоволокна на FVP-дронах сократилось на треть

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе практических испытаний выявили индивидуальную эффективность использования оптоволокна на FVP-дронах. Это позволило сократить обрывы линий на треть, рассказал ТАСС командир роты с позывным Легион.
«В ходе проведения практических мероприятий было установлено, что на разных типах оптоволокна нужно по-разному летать. Одна толщина [оптоволокна] подходит для того, чтобы лететь повыше и побыстрее, вторая — помедленнее и ближе к земле. Мы приспособились, сейчас применяем данную технологию. Хочу заметить, что ввиду наших изменений число обрывов сократилось в треть. Это повышение эффективности, больше целей поражается, соответственно мы быстрее достигнем своей цели», — рассказал Легион.