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Командир Легион: число обрывов оптоволокна на FVP-дронах сократилось на треть

Это стало возможным благодаря тому, что бойцы роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» выявили индивидуальную эффективность использования оптоволокна, отметил военнослужащий.

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе практических испытаний выявили индивидуальную эффективность использования оптоволокна на FVP-дронах. Это позволило сократить обрывы линий на треть, рассказал ТАСС командир роты с позывным Легион.

«В ходе проведения практических мероприятий было установлено, что на разных типах оптоволокна нужно по-разному летать. Одна толщина [оптоволокна] подходит для того, чтобы лететь повыше и побыстрее, вторая — помедленнее и ближе к земле. Мы приспособились, сейчас применяем данную технологию. Хочу заметить, что ввиду наших изменений число обрывов сократилось в треть. Это повышение эффективности, больше целей поражается, соответственно мы быстрее достигнем своей цели», — рассказал Легион.

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