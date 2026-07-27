Аэропорт Нижнего Новгорода перешёл на работу по согласованию

Приём и отправка воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода временно осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.
Об этом сообщает Росавиация.
Как пояснили в агентстве, ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовали отслеживать возможные корректировки в расписании через онлайн-табло.
Ранее аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск самолётов.