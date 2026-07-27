IRNA: Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники

При этом иранская сторона считает, что для полноценного диалога необходима прочная основа доверия. В Тегеране заявляют, что она была подорвана действиями США, что осложняет дальнейшее продвижение переговорного процесса.
Кроме того, Багаи обвинил Вашингтон в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей. Он также подчеркнул, что Иран, по его словам, выполнил свои обязательства по обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив.
Ранее сообщалось, что Иран может расширить географию конфликта и применить новые стратегии ведения боевых действий, если США возобновят военную операцию.
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